Разработчик BioWare работает над игрой одной из популярных франшиз

Компания BioWare готовит новый проект основанный на одной из популярных франшиз. Название нового проекта не упоминается.

В слухам, компания возможно работает над новой части к Dragon Age и Mass Effect. Разработчики планируют выпустить Mass Effect на ПК и консоли следующего поколения. Информация не точная, в скором информация поступит от разработчиков.

Компания BioWare является дочерней компанией Electronic Arts. Наиболее популярные игры компании: серия игр Dragon Age и Mass Effec. Игра использует игровой движок Infinity Engine.