Разработчик Gedonia 2 выпустил новый трейлер

Сегодня, 4 сентября, Олег Казаков, инди-разработчик ролевой игры Gedonia 2, выпустил свежий трейлер своего проекта и поделился интересными подробностями грядущего тайтла. Например, автор проекта заявил, что проходить игру и исследовать внушительных размеров виртуальный мир теперь можно будет в кооперативном режиме — можно собрать команду до четырёх человек включительно, чтобы драться с врагами и покорять новые вершины. При этом игра самостоятельно адаптируется в плане сложности под кооперативный режим, чтобы всем было комфортно играть.

Из интересных фишек кооператива стоит выделить совместную езду на животных, механику помощи товарищу по команде с улучшениями и не только.
Но, естественно, одиночная кампания никуда не делась — все испытания в игре можно будет пройти самостоятельно без помощи друзей, что будет крайне полезно, если у вас их нет или они играют во что-то менее интересное. Кроме того, разработчик отметил, что решения, которые игрок принимает в рамках прохождения сюжетной линии или даже в рамках битв фракций, будут влиять на целые виртуальные локации в этом мире. К примеру, игроку предоставляют возможность взорвать плотину, затопив определённые территории, что так или иначе повлияет на происходящие здесь события. Так что, скорее всего, игра будет достаточно реиграбельной и позволит изучать множество вариантов развития событий — для ролевых проектов это действительно важный бонус, особенно в случае с кооперативом.
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