Разработчики Call of Duty: Warzone вышли на митинги против издателя

Команда QA, которая на данный момент в основном работает над Call of Duty: Warzone, пока что сократилась чуть более чем на 30%». В заявлении также утверждается, что некоторые из уволенных недавно переехали в Висконсин без финансовой помощи Raven из-за «заверений студии в том, что их рабочая нагрузка постоянна». Также разработчики считают, что увольнения приведут лишь к ухудшению общего положения дел в студии, никакого улучшения не произойдет. «Отдел QA Raven играет важную роль в повседневной работе студии в целом. Расторжение контрактов с высокопроизводительными тестировщиками в период постоянной работы и прибыли ставит под угрозу здоровье студии. «Кроме того, эти действия прямо противоречат той позитивной культуре, которую Raven создавала за эти годы».