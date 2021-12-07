Разработчики Call of Duty: Warzone вышли на митинги против издателя

Группа сотрудников Raven Software вышла на митинг в знак протеста против решения Activision Blizzard уволить дюжину сотрудников, отвечающих за тестирование различных систем и контроль качества, которые в первую очередь работают над Call of Duty: Warzone. «Эти люди были отпущены с «хорошей репутацией», что означает, что они не проявили недобросовестность и не совершили каких-либо правонарушений, влекущих за собой увольнение», — говорится в заявлении участников митинга. «Большинство из тех, кого не уволили 3 декабря, до сих пор не уверены в статусе своей занятости. Эти сокращения персонала происходят после пяти недель сверхурочной работы и до ожидаемого кризиса в конце года.

Команда QA, которая на данный момент в основном работает над Call of Duty: Warzone, пока что сократилась чуть более чем на 30%». В заявлении также утверждается, что некоторые из уволенных недавно переехали в Висконсин без финансовой помощи Raven из-за «заверений студии в том, что их рабочая нагрузка постоянна». Также разработчики считают, что увольнения приведут лишь к ухудшению общего положения дел в студии, никакого улучшения не произойдет. «Отдел QA Raven играет важную роль в повседневной работе студии в целом. Расторжение контрактов с высокопроизводительными тестировщиками в период постоянной работы и прибыли ставит под угрозу здоровье студии. «Кроме того, эти действия прямо противоречат той позитивной культуре, которую Raven создавала за эти годы».
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