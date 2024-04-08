Разработчики Sudachi скопировали интерфейс Nintendo Switch

После прекращения работы популярного эмулятора Nintendo Switch под названием Yuzu, несколько других проектов, основанных на открытом исходном коде данного проекта, начали самостоятельную разработку. Один из таких проектов под названием Sudachi недавно был существенно обновлён для поддержки оригинального домашнего меню консоли Nintendo Switch. Кроме того, в новой версии эмулятора также добавлена поддержка прошивки 18.0.0, что позволяет эмулятору запускать игры, выпущенные относительно недавно. Также разработчики объяснили, что поддержка домашнего меню доступна исключительно для версии эмулятора для Windows, но в скором времени новая функция будет добавлена и в версию для Android.

При этом стоит понимать, что Sudachi — не единственный эмулятор Nintendo Switch, возникший после прекращения работы Yuzu. Другой эмулятор под названием Suyu столкнулся с некоторыми проблемами вскоре после того, как первая скомпилированная сборка была представлена общественности, однако разработка всё ещё продолжается. Правда, есть новости о том, что Nintendo может закрыть и данную разработку на основании нарушения авторских прав. По информации инсайдеров, компания Nintendo использовала телеметрические данные из эмулятора, чтобы доказать, что он использовался для запуска пиратских копий видеоигр. Это позволяет компании блокировать разработку подобных проектов от второстепенных разработчиков, так как это считается нарушением авторских прав.
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