Разработчики Sudachi скопировали интерфейс Nintendo Switch…

При этом стоит понимать, что Sudachi — не единственный эмулятор Nintendo Switch, возникший после прекращения работы Yuzu. Другой эмулятор под названием Suyu столкнулся с некоторыми проблемами вскоре после того, как первая скомпилированная сборка была представлена общественности, однако разработка всё ещё продолжается. Правда, есть новости о том, что Nintendo может закрыть и данную разработку на основании нарушения авторских прав. По информации инсайдеров, компания Nintendo использовала телеметрические данные из эмулятора, чтобы доказать, что он использовался для запуска пиратских копий видеоигр. Это позволяет компании блокировать разработку подобных проектов от второстепенных разработчиков, так как это считается нарушением авторских прав.