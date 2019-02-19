Разработчики довольны PlayStation 5

Разработчики игр сообщили, что получили наборы для создания новых проектов под PlayStation 5. Конечно, это условное название игровой приставки компании Sony и пока что говорить об этом довольно трудно, ведь сама компания никаких комментариев относительно новинки не дает. Но, разработчики уже сообщили, что новинка им понравилась и что это будет очередной прорыв на рынке игровых устройств. Авторы видеоигр надеятся, что компания Sony не изменит своих традиций и будет поддерживать одну консоль в течение длительного времени, ведь это позволяет разработчику делать крутые игры и оптимизировать их под один набор железа, а не под несколько, как в случае с настольными компьютерами или смартфонами. Больше деталей пока что нет.