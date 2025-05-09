Разработчики игры не видят смысла в Xbox

Хотя мультиплатформенный подход может приносить свои плоды — игры Microsoft показывают хорошие результаты на PS5 и приносят море денег — часть разработчиков озадачена. По их мнению, здоровая конкуренция важна для рынка, и если Microsoft выпускает свои игры везде и сразу, игнорируя собственную платформу, то необходимость поддерживать Xbox в качестве целевой платформы теряется. По словам Дринга, в будущем Microsoft придётся искать баланс между мультиплатформенностью и поддержкой своего железа. Впрочем, представители компании недавно говорили, что хотят изменить видеоигровой бизнес, так что, возможно, производитель не планирует делать ставку на стационарные консоли в ближайшем будущем. Например, есть ещё портативные приставки.