Разработчики не получили девкиты Nintendo Switch 2

Не только геймеры стремятся как можно скорее заполучить Nintendo Switch 2 — разработчики игр, по сообщениям западных журналистов, тоже отчаянно добиваются доступа к новым девкитам (набору инструментов для разработки). Об этом сообщает японское издание The Game Business, ссылаясь на заявления инди-студий, оставшихся за бортом первого раунда рассылки комплектов для новой консоли. Крупнейшие издатели, чьи проекты были анонсированы на недавней презентации Nintendo Direct как стартовые или выходящие в течение года на Switch 2, уже получили свои девкиты. Nintendo, как и ожидалось, в первую очередь обеспечила ресурсами именитые студии и партнёров. Остальные же — в основном инди-разработчики — остались без информации и доступа к комплекту для разработки своих проектов.

По словам разработчиков, некоторые игры могли бы выйти в день запуска консоли — ориентировочно в июне — если бы им предоставили доступ к платформе вовремя. Большинство студий, с которыми пообщалось издание, до сих пор не получили ни комплекта, ни даже ответа от Nintendo с датой его возможной поставки. Тем не менее, с момента раскрытия даты выхода консоли и релизной линейки игр, у разработчиков появилась надежда, что Nintendo начнёт активнее рассылать девкиты и инди-студиям. Пока японская компания сфокусирована на своих флагманах и крупнейших партнёрах, но многие надеются, что в ближайшие месяцы ситуация изменится. Это важно, потому что до релиза приставки осталось несколько месяцев.
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