Разработчики отключат серверы Highguard уже через неделю

Крайне обсуждаемая в сети игра Highguard, сервисный рейдовый шутер от студии Wildlight Entertainment, основанной бывшими разработчиками Apex Legends, будет окончательно закрыта 12 марта 2026 года. Соответственно, с момента релиза 26 января текущего года, проект просуществует всего 45 дней. Разработчики подчеркнули, что на консолях и ПК игру попробовали более 2 миллионов человек, поблагодарив тех, кто поверил в проект. Однако стало очевидно, что сформировать стабильную и достаточно большую аудиторию не удалось. Ранее появлялись сообщения о том, что основной инвестор студии, Tencent, прекратил финансирование, и теперь у Wildlight фактически закончились средства на дальнейшую поддержку игры. Серверы продолжат работать до 12 марта, и разработчики призвали поклонников провести в игре последние матчи.

Перед окончательным закрытием студия выпустит ещё одно обновление, чтобы игроки смогли увидеть часть запланированного контента. В патче появятся новый персонаж, новое оружие, система прокачки уровня аккаунта и древо навыков. Подробности обновления должны быть опубликованы в ближайшее время. При этом стоит напомнить, что изначально на момент релиза разработчики даже выпустили дорожную карту предстоящего контента, заявив, что уже прописали апдейты на год вперёд. Но ничего из этого игроки в итоге так и не увидят, что в каком-то смысле даже грустно. С другой стороны, такой исход был абсолютно очевиден — херо-шутеры не пользуются спросом.