Realme 5 попал на бенчмарки

Некоторое время назад на просторах интернета начали обсуждать возможность релиза смартфона Realme 5, однако сама компания Oppo ничего про устройство не говорила. Теперь же гаджет засветился в бенчмарке и оказалось, что за его производительность будет отвечать процессор Snapdragon 665. Это модель среднего класса, которая шикарно справляется с поставленными задачами и легко тянет как игры, так и даже очень тяжелые приложения. Вопрос только в том, сможет ли смартфон с таким процессором быть доступным, ведь производитель активно работает именно в этом направлении и пользователи любят компанию за доступность устройств. Будем ждать официального релиза и посмотрим уже потом, сколько гаджет будет стоить и нужен ли он нам.