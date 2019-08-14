Realme 5 попал на бенчмарки

2019-08-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Realme 5; [92]
Некоторое время назад на просторах интернета начали обсуждать возможность релиза смартфона Realme 5, однако сама компания Oppo ничего про устройство не говорила. Теперь же гаджет засветился в бенчмарке и оказалось, что за его производительность будет отвечать процессор Snapdragon 665. Это модель среднего класса, которая шикарно справляется с поставленными задачами и легко тянет как игры, так и даже очень тяжелые приложения. Вопрос только в том, сможет ли смартфон с таким процессором быть доступным, ведь производитель активно работает именно в этом направлении и пользователи любят компанию за доступность устройств. Будем ждать официального релиза и посмотрим уже потом, сколько гаджет будет стоить и нужен ли он нам.


Комментарии и отзывы Realme 5
Что подарить на день рождения? ...
Что подарить на день рождения? Что подарить на день рождения? Это поистине извечный вопрос. К счастью, вам не придется ломать над ним го...
Выросли продажи планшетов Huawei...
Выросли продажи планшетов HuaweiВ очередном отчете исследовательской компании Strategy Analytics рассказывается о том, как во втором квар...
Новое поколение игровой приставки Xbox о...
Новое поколение игровой приставки Xbox оВ интервью руководитель проекта Фил Спенсер рассказал про проект Project Scarlett — это кодовое название ...
Стиральная машина Whirlpool FRR 12451 из...
Стиральная машина Whirlpool FRR 12451 изНовая стиральная машина Whirlpool FRR 12451 делает процесс стирки максимально простым и интуитивно понятн...
HTC Wildfire X официально представили...
HTC Wildfire X официально представилиМногие пользователи уже успели забыть про компанию HTC, которая когда-то давно была лучшей на рынке и мог...
Официальное имя OnePlus TV...
Официальное имя OnePlus TVOnePlus в среду официально объявил официальное название своего долгожданного Smart TV. Компания из Шэньчж...
Законопроект о снижении стоимости электр...
Законопроект о снижении стоимости электрВ Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №7177 от 05.10.2017 “О внесении изменений в Налогов...
Появились точные спецификации смартфона ...
Появились точные спецификации смартфона На сайте Федеральной комиссии по связи США появились официальные спецификации смартфона Nokia 9 (Avatar)....


Обзор CAMSHEL DVR 130. Компактный и недорогой видеорегистраторОбзор CAMSHEL DVR 130. Компактный и недорогой видеорегистратор
Обзор Corsair M55 RGB PRO. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор Corsair M55 RGB PRO. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкой
Обзор Goluk M1. Премиальный видеорегистратор с Wi-Fi, GPS и 3GОбзор Goluk M1. Премиальный видеорегистратор с Wi-Fi, GPS и 3G
Обзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВООбзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВО
Обзор TOTOLINK N600R. Недорогой роутер с функцией Turbo SwitchОбзор TOTOLINK N600R. Недорогой роутер с функцией Turbo Switch
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotКак и ожидалось, компания Samsung официально представила свой новый флагманский смартфон, который оказалс...
Обзор Apsulov: End of Gods. Шикарно...
Обзор Apsulov: End of Gods. ШикарноСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выстроена в жанре хоррора, но при этом обладае...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10Компания Samsung довольно неплохо зарекомендовала себя на рынке доступных смартфонов и теперь весьма акти...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 P...
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 PМногие, наверное, слышали, что несколько лет назад, Lenovo приобрела компанию Motorola, и теперь активно ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor