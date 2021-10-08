Realme делится подробностями о своем 4K-устройстве Google TV

Google TV - это последняя версия Android TV от Google с новым пользовательским интерфейсом, ориентированным на контент. В нем есть несколько разных вкладок, в том числе «Для вас», «Прямая трансляция», «Фильмы», «Шоу», «Приложения» и «Библиотека», которые предоставляют пользователям быстрый доступ ко всему их любимому контенту в одном месте. Это значительно улучшает пользовательский интерфейс Android TV, поскольку он объединяет контент с различных платформ на одном экране. В настоящее время он доступен только на Chromecast с Google TV и на нескольких телевизорах от Sony и TCL

Перед запуском Realme создала микросайт для Realme 4K Smart Google TV Stick. Он включает в себя довольно много деталей о потоковом устройстве и дает нам хорошее представление о его конструкции. Микросайт подтверждает, что TV Stick Realme будет запускать Google TV из коробки, что делает его первой реальной альтернативой Google Chromecast с Google TV.

Наряду с операционной системой сайт подтверждает, что Realme 4K Smart Google TV Stick будет предлагать поддержку Google Assistant, возможность потоковой передачи 4K в 60 кадров в секунду, поддержку HDR10 + и поддержку HDMI 2.1. Изображения показывают, что он будет иметь минималистичный дизайн с портом HDMI, портом USB Type-C и белым светодиодом. Однако нет изображений прилагаемого пульта ДУ.