Realme представила свою стиральную машину

Стиральная машина Realme станет новым продуктом компании TechLife. Стиральная машина Realme будет доступна в двух вариантах - 7,5 кг и 8 кг. Обе модели имеют дизайн с верхней загрузкой и как ожидается, поступят в продажу во время предстоящей распродажи Flipkart Big Billion Days, которая начнется 3 октября (2 октября для пользователей Plus). Realme предлагает 2 года гарантии на продукт и 5 лет на двигатель.

Стиральная машина Realme 7,5 кг: Стиральная машина Realme 7,5 кг - это полностью автоматическая машина с верхней загрузкой со скоростью 700 об / мин. Он поставляется с впечатляющими 10 программами стирки, включая стандартную, джинсовую, деликатную, смешанную, зимнюю одежду, быструю стирку, детскую одежду, чистку ванны, сушка ванны и сохранение воды. Он имеет 5-звездочный рейтинг BEE, который потребляет меньше электроэнергии. Есть автоматическая регулировка уровня воды и времени, которая выбирает оптимальное время цикла и уровень воды. Стиральная машина имеет прочный, устойчивый к коррозии, пятнам и запаху барабан, а также степень водонепроницаемости IPX4.

Модель стиральной машины Realme 8 кг поставляется со стерилизацией предметов, безопасной стиркой для тканей и встроенным нагревателем для стирки в горячей воде. Он поставляется с 10 программами стирки, включая стандартную, джинсовую, деликатную, смешанную, зимнюю одежду, быструю стирку, детскую одежду, чистку ванны, сушка ванны и сохранение воды. Как и модель 7,5 кг, она также имеет рейтинг 5 звезд BEE, потребляет меньше электроэнергии и оснащена двигателем пульсатора. Машина оснащена такими датчиками, как трехсенсорная стирка, датчик загрузки белья, датчик дисбаланса и датчик уровня воды. Утверждается, что он удаляет 99 процентов бактерий. Есть крышка для воздушной сушки для быстрой сушки одежды, память отключения, которая возобновляет стирку с того места, где она была остановлена, отложенная стирка для планирования интеллектуальной отложенной стирки и крышка из закаленного стекла. Остальные функции аналогичны модели Realme 7,5 кг.