Realme запускает новую линейку кондиционеров

Realme только что вошла в новый сегмент потребительской электроники. Компания анонсировала свою последнюю линейку трансформируемых кондиционеров.

Realme объявила, что будет выпускать новые кондиционеры, специально предназначенные для сезона бабьего лета. Кондиционеры Realme будут оснащены технологией инверторного компрессора для эффективного охлаждения, а также будут иметь функцию автоматической очистки. Бренд заявил, что его кондиционеры также будут предлагать гибкие возможности охлаждения, чтобы пользователи могли максимально экономить электроэнергию в этом летнем сезоне. Согласно официальным данным, кондиционер компании будет предлагать температуру охлаждения в зависимости от количества людей в помещении. Кроме того, он предлагает трансформируемое регулируемое охлаждение, которое можно переключать между 40, 60, 80 и даже 110 процентами. Это позволяет кондиционеру работать при впечатляющих 55 градусах Цельсия. Примечательно, что пользователям будет предложено три режима, среди которых Sleep, Dry и Eco. Так что для тех, кто ищет новый кондиционер, вы можете следить за новыми моделями от Realme.
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