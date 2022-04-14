Realme запускает новую линейку кондиционеров

Realme объявила, что будет выпускать новые кондиционеры, специально предназначенные для сезона бабьего лета. Кондиционеры Realme будут оснащены технологией инверторного компрессора для эффективного охлаждения, а также будут иметь функцию автоматической очистки. Бренд заявил, что его кондиционеры также будут предлагать гибкие возможности охлаждения, чтобы пользователи могли максимально экономить электроэнергию в этом летнем сезоне. Согласно официальным данным, кондиционер компании будет предлагать температуру охлаждения в зависимости от количества людей в помещении. Кроме того, он предлагает трансформируемое регулируемое охлаждение, которое можно переключать между 40, 60, 80 и даже 110 процентами. Это позволяет кондиционеру работать при впечатляющих 55 градусах Цельсия. Примечательно, что пользователям будет предложено три режима, среди которых Sleep, Dry и Eco. Так что для тех, кто ищет новый кондиционер, вы можете следить за новыми моделями от Realme.