Redmi выпустила первый игровой роутер Router AX5400

Xiaomi выпустила новый маршрутизатор Redmi Router AX5400, первый игровой маршрутизатор компании.

Согласно официальным сообщениям, Router AX5400, способен обеспечить наилучшие игровые возможности, будь то компьютерные или мобильные игры. Новый маршрутизатор будет предлагать флагманский порт Ethernet 2,5G, который можно использовать специально для игр или для внешних подключаемых модулей NAS. Кроме того, маршрутизатор также способен адаптироваться к скорости гигабитного оптоволокна оператора. Он разработан с учетом игр, поэтому он также имеет эстетический игровой дизайн.

Маршрутизатор оснащен RGB-подсветкой, которая предлагает 16 миллионов цветов, а также поддержкой плагина ускорения игр. Кроме того, это маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6, который поддерживает гибридную сеть Mesh, совместимую со всеми другими маршрутизаторами Xiaomi Wi-Fi 6. Другими словами, он поддерживает полное покрытие вашего дома. Под капотом маршрутизатора AX5400 установлен чипсет Qualcomm. Этот чипсет представляет собой двухъядерный процессор с частотой 1,0 ГГц и независимым NPU с частотой 1,0 ГГц. Маршрутизатор также оснащен 6 независимыми высокопроизводительными FEM, которые в основном являются усилителями сигнала. Он также может автоматически распознавать совместимые смартфоны Xiaomi и Redmi, чтобы сократить задержку до 20 процентов. Маршрутизатор A5400 будет доступен в Китае по цене 95 долларов США.
Комментарии и отзывы Redmi Router AX5400
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