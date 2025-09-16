Рейтинг лучших производителей локальных очистных сооружений ЛОС

Выбор квалифицированного производителя локальных очистных сооружений чрезвычайно важен для защиты экологии. Также качественные ЛОС необходимы для исключения риска остановки работы предприятия из-за проблем с водоотведением и уплаты штрафов за нарушение экологического законодательства.

Следующий рейтинг включает в себя компании, заслужившие отличную репутацию благодаря использованию современных технологий, ответственному подходу к решению задач каждого клиента, доступным ценам на продукцию и дополнительные услуги.

Топ-10 производителей ЛОС

«Водополис» «Аргель» «ТехноИнжСтрой» «Аквинокс» «ГИДРОСТЕП» «ТехВодПолимер» «ЭКОСИСТЕМА» «Стандартпарк» «Синтион» «ЭкоКомпозит»

Петербургская компания, занимающаяся разработкой и производством высококачественного оборудования для комплексной очистки сточных вод. Обслуживает объекты, работающие в любых отраслях.

На российском рынке водоочистительных систем «Водополис» хорошо известен уже более 8 лет. Клиентам предлагается полный цикл работ: разработка проекта, производство локальных очистных сооружений, доставку в любой регион РФ, монтаж, дальнейшее техническое обслуживание.

Оборудование изготавливается исключительно из высокопрочных материалов, устойчивых к коррозии: стеклопластик, нержавеющая сталь, полиэфирные смолы. Так обеспечивается длительный срок службы и невосприимчивость к воздействию агрессивных веществ, с которыми вынуждены постоянно контактировать ЛОС. Все компоненты компактно размещаются в едином корпусе, что упрощает процессы транспортировки, монтажа и техобслуживания.

Каждый проект создается для конкретного заказчика, полностью адаптируется к специфике объекта и объему подлежащих очистке стоков. Обязательно обеспечивается эффективный отвод в канализацию, либо выпуск в природные водоемы с соблюдением экологических требований.

Система может включать в себя механическое удаление загрязнений, химическую и биологическую обработку, дезинфекцию, уловители жиров, бензина, моторных масел, сорбционные фильтры. Предлагаемые ЛОС допускают модернизацию путем простого монтажа дополнительных камер.

Все оборудование имеет официальные сертификаты. Обеспечиваемая степень очистки соответствует действующим санитарно-гигиеническим требованиям.

Преимущества:

Специалисты «Водополиса» подбирают оборудование, вписывающееся в бюджет заказчика и оптимально решающее поставленную задачу.

Предоставляется помощь в оптимизации проекта, который уже есть у клиента.

Срок эксплуатации ЛОС — более 25 лет.

Упрощенная конструкция при максимальной производительности.

Оборудование не требует сложного техобслуживания.

Обеспечивается возможность дальнейшей модернизации.

Стеклопластиковый корпус повышенной прочности.

Есть возможность установки автономного управления.

«Аргель»

Очень опытный производитель очистного и емкостного оборудования. Стаж работы — более 22 лет. Производственные площади превышают 12 тыс. кв. м. Есть собственная лаборатория. Цеха оснащены современным высокотехнологичным пневматическим оборудованием для производства стеклопластика методом напыления. Продукция выпускается под торговыми марками Argel, «Векса», Armoplast, Flotomax.

Предприятие поставляет изделия из стеклопластика во все российские регионы. Реализованные крупные объекты исчисляются тысячами. Среди заказчиков представители как малого и среднего бизнеса, так и крупные корпорации.

Преимущества:

Используется только высококачественное сырье.

Высокоточное автоматизированное оборудование MVP обеспечивает безукоризненное качество изделий.

В готовый проект вместе с изделиями входят расчеты, планы, чертежи, технологические схемы и другие документы.

Помощь при согласовании в надзорных органах.

«ТехноИнжСтрой»

Компания была создана в 2014 году. Занимается разработкой и воплощением проектов в области очистки воды для обеспечения функционирования промышленных предприятий, жилых объектов, производством систем для очистки хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, водоснабжением систем пожаротушения.

Среди заказчиков «ТехноИнжСтрой» такие крупные компании, как «ГАЗПРОМ», «ЛУКОЙЛ», «ОСК», «ЕВРАЗ».

Клиентам, кроме производства и доставки оборудования, предлагаются предпроектные исследования, проектирование, получение необходимых разрешений, прохождение государственной экспертизы. Также доступны монтажные работы, пусконаладка, обучение персонала заказчика.

Преимущества:

Обслуживаются заказчики со всей территории России и некоторых стран СНГ.

Экологичные, ресурсосберегающие системы.

Подготовка пакета исполнительной документации.

Полный инжиниринговый цикл работ.

«Аквинокс»

Год основания — 2013. Группа компаний включает в себя ООО «Аквинокс» и ООО «Даллас». Общая площадь производственных площадей составляет 5390 кв. м. Обладает официально зарегистрированным товарным знаком.

Предприятие производит системы для очистки ливневых и промышленных стоков; биоочистки хозяйственно-бытовых сточных вод, КНС, оборудование для водоподготовки (технической и питьевой) и пожаротушения, емкости для различных жидкостей. Также предлагаются услуги по шефмонтажу, пусконаладке. Доставка по все РФ обеспечивается в течение 2—4 дней.

Преимущества:

Предоставляются бесплатные консультации.

Помощь в подборе оборудования, оптимально соответствующего задачам и бюджету клиента.

Доступные цены. Большие гарантийные сроки.

Технико-коммерческое предложение высылается в течение 24 часов.

«ГИДРОСТЕП»

Компания основана в 2017 году. Весь персонал имеет профильное образование и большой опыт работы в сфере гидротехники. Здесь разрабатываются технологические решения любого масштаба и сложности для очистки промышленных, бытовых, ливневых сточных вод. В ассортимент продукции входят ЛОС, КОС, КНС и комплектующие к ним, а также насосное оборудование, емкости.

Компания практикует всесторонний подход к решению задач, стоящих перед клиентами, предлагая полный цикл работ. Обязательно производится тщательный анализ объема и состава стоков. На основе полученных данных разрабатывается наиболее эффективное техническое решение по очистке. Затем производится необходимое оборудование. Перед отправкой заказчику проводятся дополнительные испытания. После доставки клиенту предоставляются услуги по монтажу и пусконаладке.

Преимущества:

Широкий ассортимент оборудования и комплектующих.

Полное сопровождение на всех стадиях выполнения заказа.

Полный цикл услуг от проектирования до пусконаладки.

Доступные цены и высокая скорость поставки оборудования.

«ТехВодПолимер»

Научно-производственный комплекс со стажем работы более 12 лет. Предоставляет полный цикл услуг по созданию очистных сооружений самого разного масштаба. Имеет целый ряд авторских разработок. Производство ведется на заводах полного цикла. Используются высококачественные материалы и передовые технологии.

Специалисты «ТехВодПолимер» предлагают оптимальные решения как для небольших жилых домов, так и для крупных промышленных комплексов. Также выполняются монтажные и пусконаладочные работы, периодическое сервисное обслуживание.

Произведенные очистные сооружения сертифицированы, соответствуют актуальным требованиям экологической безопасности и санитарным нормативам. Рассчитаны на более чем полувековой срок службы.

Преимущества:

Низкая стоимость поддерживается благодаря большим масштабам производства.

Предоставляется юридическое сопровождение сделок.

Обеспечивается стопроцентное импортозамещение.

Все работники производства проходят аттестацию.

«ЭКОСИСТЕМА»

НПО было основано в 2011 году. Компания специализируется на выпуске разнообразного водоочистительного оборудования для коммунальных и промышленных предприятий. Производственные площади занимают 13 гектаров. Продукция успешно эксплуатируется в самых разных отраслях по всей территории РФ. Среди постоянных заказчиков компании «РОСЭНЕРГОАТОМ», Enel, «ПОЛИМЕТАЛЛ», «ТЭК Мосэнерго».

Заказчикам предлагаются очистные комплексы полной заводской готовности, что значительно упрощает монтаж и уменьшает его стоимость. «ЭКОСИСТЕМА» не занимается типовыми решениями — каждая система создается в соответствии с индивидуальными нуждами заказчика. При этом безукоризненно соблюдаются требования всех актуальных нормативов.

Преимущества:

Предоставляется полный комплект конструкторской документации.

Все оборудование имеет гарантию.

Встроенное ПО автоматической системы управления на русском языке.

Ремонтные бригады выезжают в любой регион.

«Стандартпарк»

Крупная торгово-производственная компания — имеет 27 торговых представительств, 7 производственных предприятий, осуществляет деятельность в 18 товарных направления. ЛОС занимают видное место в ассортименте «Стандартпарка» и пользуются большим спросом.

Компания по праву гордится тем, что использует для своих систем целых пять видов материалов: пластик, нержавеющую и оцинкованную сталь, полимербетон, фибробетон. Такое разнообразие позволяет оптимально вписываться в бюджет клиента, предоставляя ему высокоэффективное решение.

Отличное качество продукции «Стандартпарк» подтверждено сертификатами, с которыми можно ознакомиться на сайте компании.

Преимущества:

Высокий уровень сервиса и техподдержки.

Предлагаются комплексные решения.

С клиентами устанавливаются доверительные отношения.

Пунктуальное выполнение как письменных договоренностей, так и устных.

«Синтион»

Компания является заводом-изготовителем. Работает более 10 лет. Производственные площади — 4 тыс. кв. м. В ассортименте ЛОС самых разных типов, в том числе: комплексные системы очистки, блоки доочистки, песко- и жироуловители, масло- и бензоотделители, УФ-обеззараживатели, аккумулирующие емкости.

«Синтион» создает очистные сооружения для сточных вод всех категорий. Системы разрабатываются персонально для каждого заказчика с учетом всей специфики. Клиентам доступен полный комплекс работ: от проекта до сервисного обслуживания. Соблюдение всех требований ГОСТов гарантируется. Транспортировку готовых изделий также выполняется силами компании.

Преимущества:

Расчет стоимости ЛОС предоставляется в течение часа.

Гибкие условия оплаты.

Изготовление занимает около 7 дней.

За каждым проектом закрепляется персональный менеджер.

«ЭкоКомпозит»

Компания проектирует и производит разнообразное оборудование для наружных инженерных сетей водоотведения и водоснабжения, а также предлагает строительно-монтажные работы на объектах заказчика.

«ЭкоКомпозит» систематически обновляет свою техническую базу, используя для производства самые современные станки и другое оборудование. Многие элементы конструкций изготавливаются в полностью автоматическом режиме, что обеспечивает максимальную точность.

Регулярное техническое перевооружение не только повышает производительность и качество продукции, но также снижает ее себестоимость, что, в свою очередь, позволяет компании предлагать цены ниже, чем у конкурентов.

Преимущества:

Новейшее высокотехнологичное производственное оборудование сокращает сроки выполнения заказов.

Разработка цифровых BIM моделей ЛОС, КНС и др.

Предоставляется сопровождение при экспертизе ГОС, МГЭ.

Шефмонтаж предлагается бесплатно.

Профессионально спроектированные и качественно произведенные локальные очистные сооружения способны удалять до 99% загрязнений из стоков. Современный рынок изобилует предложениями. В приведенном выше списке ТОП-10 собраны компании, обеспечивающие высокую надежность и эффективность ЛОС, предлагающие множество полезных дополнительных услуг и поддерживающие справедливые цены.