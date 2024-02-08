Релиз Homeworld 3 ещё раз перенесли

Достаточно ожидаемая видеоигра Homeworld 3, которая недавно стала доступной всем желающим в рамках мероприятия Steam Next Fest, получила далеко не лучшую обратную связь от игроков, которая, видимо, вынудила разработчиков из студии Blackbird Interactive отложить релиз игры на какое-то время. «После тщательного анализа обратной связи мы приняли решение отложить глобальный запуск Homeworld 3 до 13 мая, с предварительным доступом, назначенным на 10 мая, чтобы убедиться, что мы внесли окончательные корректировки, необходимые для достижения того уровня качества, которого вы заслуживаете», — заявили разработчики проекта.

Стоит напомнить, что видеоигра Homeworld 3 была впервые анонсирована в августе 2019 года — тогда разработчики пообещали, что выпустят игру уже в четвёртом квартале 2022 года. А уже в июне 2022 года разработчики официально сообщили, что вынуждены сдвинуть дату релиза на первую половину 2023 года. В мае 2023 года игру снова перенесли — теперь до февраля 2024 года. Вскоре после этого, в ноябре прошлого года, разработчики заявили, что игру переносят на 8 марта 2024 года, чтобы всё успеть. А теперь проект вновь перенесли, правда, уже не на такой большой срок, как раньше. Это довольно неприятная ситуация, ведь в конечном итоге игра выйдет на два года позже, чем изначально планировалось, и преданные фанаты уже давно устали ждать запускать стратегии. С другой стороны, выпускать неготовую игру и потом два года её чинить — ещё более неприятное решение.