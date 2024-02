Релиз Homeworld 3 ещё раз перенесли

Достаточно ожидаемая видеоигра Homeworld 3, которая недавно стала доступной всем желающим в рамках мероприятия Steam Next Fest, получила далеко не лучшую обратную связь от игроков, которая, видимо, вынудила разработчиков из студии Blackbird Interactive отложить релиз игры на какое-то время. «После тщательного анализа обратной связи мы приняли решение отложить глобальный запуск Homeworld 3 до 13 мая, с предварительным доступом, назначенным на 10 мая, чтобы убедиться, что мы внесли окончательные корректировки, необходимые для достижения того уровня качества, которого вы заслуживаете», — заявили разработчики проекта.

