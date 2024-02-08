Релиз Homeworld 3 ещё раз перенесли

Достаточно ожидаемая видеоигра Homeworld 3, которая недавно стала доступной всем желающим в рамках мероприятия Steam Next Fest, получила далеко не лучшую обратную связь от игроков, которая, видимо, вынудила разработчиков из студии Blackbird Interactive отложить релиз игры на какое-то время. «После тщательного анализа обратной связи мы приняли решение отложить глобальный запуск Homeworld 3 до 13 мая, с предварительным доступом, назначенным на 10 мая, чтобы убедиться, что мы внесли окончательные корректировки, необходимые для достижения того уровня качества, которого вы заслуживаете», — заявили разработчики проекта.

Стоит напомнить, что видеоигра Homeworld 3 была впервые анонсирована в августе 2019 года — тогда разработчики пообещали, что выпустят игру уже в четвёртом квартале 2022 года. А уже в июне 2022 года разработчики официально сообщили, что вынуждены сдвинуть дату релиза на первую половину 2023 года. В мае 2023 года игру снова перенесли — теперь до февраля 2024 года. Вскоре после этого, в ноябре прошлого года, разработчики заявили, что игру переносят на 8 марта 2024 года, чтобы всё успеть. А теперь проект вновь перенесли, правда, уже не на такой большой срок, как раньше. Это довольно неприятная ситуация, ведь в конечном итоге игра выйдет на два года позже, чем изначально планировалось, и преданные фанаты уже давно устали ждать запускать стратегии. С другой стороны, выпускать неготовую игру и потом два года её чинить — ещё более неприятное решение.
В новой Battlefield будет разрушаемое окружение…
Прошло более двух лет с момента выпуска последней части Battlefield, и поклонники с нетерпением ждут ново…
Epic Games Store будет продавать не только игры…
После достаточно важной победы, достигнутой в судебном процессе компанией Epic Games против Google, основ…
Way of the Hunter получила крупное дополнение Matariki Park…
Отличные новости для поклонников виртуальной охоты и проекта Way of the Hunter — теперь у вас есть возмож…
Steam Больше не поддерживает старые ОС…
С 1 января 2024 года Steam официально прекратил поддержку операционных систем Windows 7, Windows 8 и Wind…
GTA 6 выйдет в 2025 году, но Rockstar и так зарабатывает неп…
Вчера поклонники Grand Theft Auto наконец получили долгожданный анонс новой игры, когда представители ком…
Rockstar подала в суд на Remedy за букву R в логотипе…
Инсайдеры официально заявили, что компании Rockstar и Remedy вступили в судебный спор из-за нового логоти…
Indiana Jones and the Great Circle выйдет и на PS5…
Сегодня появились первые инсайды о том, что Indiana Jones and the Great Circle, новейшая эксклюзивная игр…
В Call of Duty: Modern Warfare 3 появилась поддержка AMD FSR…
Call of Duty: Modern Warfare 3, последняя часть популярной серии шутеров, выпущенная несколько месяцев на…

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor