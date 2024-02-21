Релиз Nintendo Switch 2 перенесли на 2025 год

Геймеры с огромным нетерпением ждут презентацию от Nintendo, так как ранее появилась информация о том, что компания планирует в ближайшем будущем представить портативную консоль нового поколения, но, кажется, планы относительно Switch 2 резко поменялись. Дело в том, что в сети появились слухи от множества надёжных источников, что хотя изначально запуск Switch 2 был запланирован на конец 2024 года, сейчас он перенесён на первый квартал 2025 года. Конечно, на данный момент стоит отнестись ко всему этому с некоторой долей скепсиса. Даже если данный источник обладает достоверной информацией, ситуация всегда может поменяться, потому что крупные компании активно изучают рынок и планируют свои релизы заранее, дабы получить максимальную прибыль.

При этом не совсем понятно, почему компания решила перенести релиз на более позднее время. Вероятно, это связано с тем, что у консоли текущего поколения достаточно приличные продажи — компания может легко продавать миллионы приставок в год, а значит, какой смысл выпускать что-то новое, если и текущая модель продаётся просто прекрасно. С другой стороны, популярность приставки в мире огромная и многие геймеры не особо горят желанием покупать что-то совершенно новое, потому что у них уже есть огромная библиотека видеоигр — отказываться от них они не желают. Так что у Nintendo будет крайне сложная ситуация, но переносить её на 2025 год всё равно странно — особенно после моря слухов о том, что вот-вот состоится релиз.