Релиз камеры Fujifilm X-T4 в России откладывается

Компания Fujifilm объявила о том, что она откладывает начало продаж флагманской беззеркальной камеры Fujifilm X-T4 с апреля на май 2020 года. Из-за падения курса рубля ранее озвученная рекомендованная цена в 123 тысячи будет пересмотрена.

Напомним, что новинка характеризуется датчиком изображения X-Trans CMOS 4 с обратной засветкой и разрешением 26,1 Мп, процессором X-Processor 4, поддержкой серийной съемки со скоростью 15 к/с, съемки видео в разрешении 4К с кадровой частотой 60 к/с, системой стабилизации изображения с эффективностью в 6,5 ступени выдержки, быстрой автофокусировкой и переключателем режима видеосъемки.