Ремейк The Last of Us выйдет на PS5

Вскоре после выхода The Last of Us Part II начали появляться слухи о ремейке первой игры для PS5 и по словам Джеффа Грабба на онлайн-трансляции "Kinda Funny Gamescast" игра The Last of Us Remake выйдет в этом году. Ремейк The Last of Us был впервые представлен в апреле прошлого года под руководством Naughty Dog совместно с PlayStation. The Last of Us уже появилась на двух разных поколениях консолей. Оригинальная версия была запущена на PS3 еще в 2013 году, а затем быстро получила ремастер для PS4. После выпуска PS4 Pro игра была улучшена, что позволило использовать игровой процесс с более высоким разрешением. Этот новый римейк должен в полной мере использовать аппаратное обеспечение PS5.

Ожидаемая дата запуска The Last of Us Remake запланирована на октябрь - декабрь 2022 года.
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