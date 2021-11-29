Renault AIR4 - летающий Renault 4

Renault и TheArsenale представили Renault AIR4, который является летающей версией Renault 4, автомобиль представляет собой шоу-кар, который был построен к 60-летнему юбилею Renault. Renault AIR4 задуман как футуристический шоу-кар, и он разработан на основе популярного автомобиля Renault 4L.

Являясь иконой автомобильного дизайна, Renault 4L было продано более 8 миллионов единиц в более чем 100 странах за более чем 30-летний период производства и чтобы отпраздновать это событие, Renault проводит год празднований и инициатив. Для броского финала бренд объединил усилия с дизайнерским центром TheArsenale, чтобы создать шоу-кар, который дает футуристическую и оригинальную интерпретацию всеми любимого 4L.

Оригинальный Renault 4 был простым, эффективным и универсальным автомобилем, построенным в период с 1961 по 1992 год. Бывший глава Renault Group Пьер Дрейфус однажды назвал его автомобилем «синих джинс». Renault 4 вдохновляет и дает возможность поколениям молодых автомобилистов сесть за руль.