Renault AIR4 - летающий Renault 4

Являясь иконой автомобильного дизайна, Renault 4L было продано более 8 миллионов единиц в более чем 100 странах за более чем 30-летний период производства и чтобы отпраздновать это событие, Renault проводит год празднований и инициатив. Для броского финала бренд объединил усилия с дизайнерским центром TheArsenale, чтобы создать шоу-кар, который дает футуристическую и оригинальную интерпретацию всеми любимого 4L.
Оригинальный Renault 4 был простым, эффективным и универсальным автомобилем, построенным в период с 1961 по 1992 год. Бывший глава Renault Group Пьер Дрейфус однажды назвал его автомобилем «синих джинс». Renault 4 вдохновляет и дает возможность поколениям молодых автомобилистов сесть за руль.