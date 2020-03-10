Репортажная камера Canon EOS R1 появится в 2021 году

Сетевые источники сообщают о том, что компания Canon разрабатывает очередную топовую беззеркальную камеру. В отличие от представленной ранее Canon EOS R5, которая имеет продвинутые видеовозможности, новая камера представляет собой профессиональный инструмент для фоторепортеров. Аппарат получит название Canon EOS R1, а его презентация состоится только в следующем году. Сообщается, что камера получит не только возможность записывать видео в разрешении 8K, как EOS R5, а также другие функции, которых нет в недавно представленном флагмане. Утверждается, что амбассадоры японского бренда уже получили Canon EOS R1 для тестирования.