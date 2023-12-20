Resident Evil 4 Remake выпустили на iPhone, iPad и Mac

Сегодня достаточно популярная игра Resident Evil 4 Remake официально стала доступна для покупки на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а также на компьютерах Mac и планшетах iPad. Игру можно приобрести через App Store, но стоит понимать, что проект распространяется бесплатно — игрок может загрузить все 64 ГБ контента, но бесплатно разрешают пройти только пролог. После этого нужно будет купить полную версию уже за 30 долларов. Также разработчики позволили геймерам приобрести множество дополнений, которые обойдутся ещё в 15 долларов. Но самое удивительное в том, что в игре можно купить «Билеты на улучшение оружия», если вы хотите улучшить различные характеристики вашего арсенала. Но, безусловно, проходить игру стоит без доната, потому что это куда более интересно.

Правда, у геймеров сразу возникли определённые трудности в случае с запуском игры на смартфонах и планшетах на базе М1 процессора — оказалось, что производительности чипа недостаточно, дабы запускать игру в нативном разрешении. Проблема только в том, что возможности изменить настройки и снизить разрешение нет — разработчики пункта настроек графики просто не добавили, так что как-то улучшить ситуацию и повысить частоту кадров у игрока возможности нет. Другое дело, что в 30 FPS всё же можно играть даже на смартфоне или планшете, что уже огромная победа — ранее игра запускалась только на ПК и консолях, что куда сложнее, чем запустить аналогичный проект на мобильном устройстве с очень тонким корпусом.