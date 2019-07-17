Resident Evil 5 и Resident Evil 6 выйдут на Nintendo Switch

На E3 компания Nintendo анонсировала Resident Evil 5 и Resident Evil 6 для Nintendo Switch.

Официальный Twitter-аккаунт франшизы написал, что оба переиздания выйдут на Nintendo Switch 29 октября. Пройти Resident Evil 5 игроки смогут в одиночку, а также же с друзьями в онлайне или за одной консолью. Версия для Switch также получит выпущенные DLC, режимы No Mercy и The Mercenaries United. Владельцы Resident Evil 6 также смогут поиграть в кооперативе до четырех игроков. В дополнение разработчики добавили режим Выживание, в котором шесть геймеров будут сражаться друг против друга. И куда же без DLC и дополнительных костюмов.

Resident Evil 5 и Resident Evil 6 будут продаваться только в электронном виде по $30 каждая. Nintendo также выпустит «коробочный» Resident Evil Triple Pack за $60, в котором поместились Resident Evil 4, Resident Evil 5 и Resident Evil 6. В сборнике четвертая часть будет идти на картридже, тогда как остальные две игры придется скачивать в eShop через ваучер.