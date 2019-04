Ретро-консоль Sega Mega Drive Mini получит 40 предустановленных игр

Новинка от Sega будет выпущена 19 сентября нынешнего года. Дизайн новинки в точности повторит внешний вид оригинала Sega Mega Drive 1-го поколения. Правда, новая версия станет на 55% компактнее предшественницы.

Дополнят ретро-консоль два контроллера, подключаться они будут по USB-кабелю. Также в комплектации входит USB-кабель для обеспечения питания и кабель HDMI.

В Mega Drive и Mega Drive Mini поддержка картриджей не предусмотрено. Зато на неё предустановят 40 классических игр от оригинала. Полный перечень игр пока неизвестно. Известно лишь о наличии Gunstar Heroes, Sonic the Hedgehog, Altered Beast, Comix Zone, ToeJam & Earl, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Shining Force, Space Harrier II, Castlevania: Bloodlines, Ecco the Dolphin.

Сначала новинку начнут продавать исключительно в США и Японии, а затем и в иных странах. Стоимость ретро-модели составит $79,99.