Ретро-консоль Sega Mega Drive Mini выйдет в сентябре

Сетевые источники поделились подробностями о релизе ретро-приставки Sega Mega Drive Mini, которая была представлена еще год назад. Производитель обещал начать продажи до конца 2018 года, но этого так и не случилось. Согласно последним слухам, консоль выйдет 19 сентября в Японии и США. Что до предустановленных игр, то японская версия будет включать такие хиты, как Sonic the Hedgehog 2, Shining Force, Gunstar Heroes and Comix Zone, Space Harrier II, Puyo Puyo 2, Rent-a-Hero, Castlevania Bloodlines и Powerball. Приставка оснащается разъёмом micro-USB для геймпадов, а видео будет выводиться в разрешении 720p. Утверждается, что цена консоли в Японии составит 60 или 80 долларов в зависимости от количества геймпадов в комплекте.