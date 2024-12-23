Режим Game Boost существенно улучшает игры на PlayStation 5 Pro

Оказалось, что режим Game Boost на PlayStation 5 Pro демонстрирует значительные улучшения качества изображения и производительности даже в играх, которые не получили обновлений для использования всех возможностей консоли. Дело в том, что в новом видео, опубликованном Digital Foundry, была подробно изучена игра Final Fantasy VII Rebirth — единственная игра с поддержкой PS5 Pro Enhanced в серии на данный момент. И новый режим Versatility Mode, доступный только на PS5 Pro, действительно обеспечивает повышенную чёткость изображения и более стабильную производительность по сравнению с режимом Performance Mode практически во всех сценариях.

Но при анализе других игр Final Fantasy, которые не получили обновлений для PS5 Pro, оказалось что новый режим Game Boost всё равно улучшает картинку. Например, Final Fantasy XVI демонстрирует заметные улучшения в обоих режимах отображения. А улучшения в Final Fantasy XIV на PS5 Pro с использованием Game Boost ещё более заметны — в 4K-режиме без динамического разрешения прирост производительности достигает 40%. Соответственно, игра стабильно удерживает 60 FPS, а снижение частоты кадров наблюдается только в самых насыщенных сценах. Так что настоятельно рекомендуется использовать данный режим повышения производительности в случае, если он доступен. Есть высокая вероятность того, что даже в играх без оптимизации частота кадров или сама картинка станут заметно лучше. Это может сделать некоторые игры более играбельными.
Sony готовит портативную версию PlayStation 5…
Sony, по информации западных инсайдеров, находится на ранних этапах разработки новой портативной версии к…
PlayStation празднует своё 30-летие…
Есть просто отличные новости для олдскульных геймеров, которые ещё помнят времена ADSL-модемов, звук трес…
PlayStation Portal теперь стримит игры из облака…
Сегодня компания Sony официально добавляет очень важную новую функцию в свою портативную приставку PlaySt…
Портативную консоль MSI Claw 7 AI+ оценили в 800 долларов…
Компания MSI представила портативную игровую консоль Claw 7 AI+, которая появится в продаже в декабре по …
Nintendo закрывает эмуляторы своей консоли перед релизом Swi…
Сегодня западные журналисты сообщили, что закрытие эмуляторов Yuzu и Ryujinx, которые позволяли запуска и…
Sony выпустила новые сменные панели для PlayStation 5…
Сегодня компания Sony официально объявила о релизе новой коллекции цветов для панелей для игровой консоли…
PlayStation 5 Pro может запускать игры в 120 FPS…
По информации сразу нескольких крупных инсайдеров новая игровая консоль PlayStation 5 Pro без особых проб…
Nintendo Switch 2 могут представить до 5 ноября…
Прошло более семи лет с момента релиза оригинальной портативной игровой консоли Nintendo Switch, и уже да…
Подставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SAПодставка для PlayStation 5 Slim с подсветкой. Обзор iPEGA PG-P5S035SA
Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005Дополнительное охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор iPEGA PG-P5S005
Тонкая подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3573Тонкая подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3573
Охлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538DОхлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538D
Зарядная станция для PlayStation 4. Обзор DOBE TP4-18119Зарядная станция для PlayStation 4. Обзор DOBE TP4-18119
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor