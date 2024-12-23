Режим Game Boost существенно улучшает игры на PlayStation 5 Pro

Но при анализе других игр Final Fantasy, которые не получили обновлений для PS5 Pro, оказалось что новый режим Game Boost всё равно улучшает картинку. Например, Final Fantasy XVI демонстрирует заметные улучшения в обоих режимах отображения. А улучшения в Final Fantasy XIV на PS5 Pro с использованием Game Boost ещё более заметны — в 4K-режиме без динамического разрешения прирост производительности достигает 40%. Соответственно, игра стабильно удерживает 60 FPS, а снижение частоты кадров наблюдается только в самых насыщенных сценах. Так что настоятельно рекомендуется использовать данный режим повышения производительности в случае, если он доступен. Есть высокая вероятность того, что даже в играх без оптимизации частота кадров или сама картинка станут заметно лучше. Это может сделать некоторые игры более играбельными.