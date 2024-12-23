Режим Game Boost существенно улучшает игры на PlayStation 5 Pro

Оказалось, что режим Game Boost на PlayStation 5 Pro демонстрирует значительные улучшения качества изображения и производительности даже в играх, которые не получили обновлений для использования всех возможностей консоли. Дело в том, что в новом видео, опубликованном Digital Foundry, была подробно изучена игра Final Fantasy VII Rebirth — единственная игра с поддержкой PS5 Pro Enhanced в серии на данный момент. И новый режим Versatility Mode, доступный только на PS5 Pro, действительно обеспечивает повышенную чёткость изображения и более стабильную производительность по сравнению с режимом Performance Mode практически во всех сценариях.

Но при анализе других игр Final Fantasy, которые не получили обновлений для PS5 Pro, оказалось что новый режим Game Boost всё равно улучшает картинку. Например, Final Fantasy XVI демонстрирует заметные улучшения в обоих режимах отображения. А улучшения в Final Fantasy XIV на PS5 Pro с использованием Game Boost ещё более заметны — в 4K-режиме без динамического разрешения прирост производительности достигает 40%. Соответственно, игра стабильно удерживает 60 FPS, а снижение частоты кадров наблюдается только в самых насыщенных сценах. Так что настоятельно рекомендуется использовать данный режим повышения производительности в случае, если он доступен. Есть высокая вероятность того, что даже в играх без оптимизации частота кадров или сама картинка станут заметно лучше. Это может сделать некоторые игры более играбельными.