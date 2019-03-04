Ricoh анонсировала компактный фотоаппарат премиум-класса GR III

Состоялся анонс компактного фотоаппарата премиум-класса под названием Ricoh GR III. Аппарат получил сенсорный экран, КМОП-сенсор APS-C (23,5 * 15,6 мм) с 24 млн эффективных пикселей и систему стабилизации. Устройство выполнено в корпусе из магниевого сплава. Запись видеороликов осуществляется в формате Full HD 1920 на 1080 пикселей, а съемка фотографий осуществляется с разрешением до 6000 на 4000 точек. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth и порт USB 3.0. В продажу аппарат поступит в следующем месяце. Стоимость фотоаппарата составит около 900 долларов.