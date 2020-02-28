Riot Games представила новую игру под названием Valorant

Разработчик League of Legends Riot Games представил новый проект. Он называется Valorant. Изначально его название было Project A.

Компания даже зарегистрировала аккаунт в Твиттере, YouTube и Twitch. Разработчик планирует вывести проект на киберспортивную арену. Игровой проект Valorant станет конкурентом таких онлайн-шутеров, как Overwatch и CS: GO. Но игровая механика Valorant'а совсем иная, не похожая на эти игры.

Игру уже тестируют многие блогеры и ютуберы, положительно отзываясь о ней. Официальной даты выхода еще не было.