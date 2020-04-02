Riot Games скоро запустит бета-тестирование игры Valorant

2020-04-02, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Valorant; [113]
Игровая компания Riot Games, объявила о старте бета-тестирования игрового шутера Valorant, которое пройдет в полузакрытом формате.

Протестировать игру Valorant можно будет с 7 апреля на платформе PC. Компания Riot Games будет раздавать приглашение на бета-тестирование во время трансляций на Twitch. Желающие геймеры которые хотят поучаствовать на бете-тестирования игры Valorant, необходимо связать аккаунты Riot и Twitch.

Valorant — бесплатный тактический шутер 5 на 5 человек от Riot Games (League of Legends) для ПК. Релиз игры намечен на 2020 год, а разработчики обещают бесплатные серверы с тикрейтом 128 для всех игроков и минимум 30 FPS даже на старых ПК.

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