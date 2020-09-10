Riot Games сотрудничает с AAPE над созданием коллекцией одежды

Разработчик Riot Games и AAPE объявили о своем сотрудничестве по созданию коллекции одежды под названием AAPE BY * A BATHING APEX LEAGUE OF LEGENDS collection.

Также в игре появится внутриигровой скинь League of Legends Prestige Edition для True Damage Yasuo. Линия одежды описывается как ограниченная коллекция одежды унисекс, включая куртку, футболку, пуловер с капюшоном, брюки карго, пару кроссовок и шляпу. Эксклюзивная футболка с тематикой True Damage Yasuo Prestige Edition также станет частью коллекции, доступной на сайте магазина Riot Games.

Коллекции скинов добавят 18 сентября, а скин True Damage Yasuo Prestige Edition будет доступен через неделю, 25 сентября.

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