Riot Games выпустит мобильную League of Legends уже в 2019 году

Компания Riot Games планирует выпустить мобильную версию своей MOBA-игры League of Legends.

По словам Reuters, создание LoL для Android и iOS поручили китайской компании Tencent, которая уже выпустила собственную «мобу» под названием Honour of Kings. Источники издания рассказали, что Riot и Tencent работают над мобильной «лигой» больше года, а релиз запланирован на 2019 год.

Так как западные и европейские геймеры предпочитают играть на ПК и консолях, League of Legends для смартфонов будет ориентирована на китайский рынок. За прошлый год игра принесла Riot $1.4 миллиарда, что на 21% меньше, чем годом ранее. Так что компании нужно новая платящая аудитория, а в Китае смартфоны приносят 57% прибыли для игровой индустрии, тогда как в США только 36%.