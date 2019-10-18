Riot представила новые проекты

На одной из прямых трансляций представители Riot сообщили о запуске новых проектов, в рамках 10-ого юбилейного сезона "League of Legends". В этот список попали "Arcane", "League of Legends: Wild Rift" и таинственный "Project L".

"League of Legends: Wild Rift" является бесплатной переработанной 5v5 "League of Legends" MOBA, которая поставляется для консолей, iOS и Android.

Мобильная версия будет запущена в конце 2020 года. Riot также анонсировал "Arcane", анимационный сериал во вселенной "League of Legends".

"Project L" представляет собой бои с участием персонажей "League of Legends". Riot дал своим фанатам много надежды на вселенную "League of Legends", и, несмотря на то, что ей 10 лет, похоже, франшиза только начинается.