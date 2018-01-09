Rivet Networks объявляет о выпуске модуля Wireless-AC Killer 1550

Сегодня Rivet Networks объявляет о своем модуле Wireless-AC от Killer 1550. Это первый беспроводной модуль для ПК, который поддерживает 160 МГц и способен теоретически максимизировать пропускную способность 1,73 Гбит / с. Rivet отмечает, что скорость передачи Wi-Fi вдвое быстрее конкурирующих продуктов.Первый продукт, который выходит из нового партнерства Rivet Networks с Intel, Killer ™ Wireless-AC 1550 - это самый быстрый в мире сетевой адаптер 2x2 11ac. Ноутбуки Alienware от Dell будут продаваться с Killer 1550, MSI также будет внедрять эту технологию.

Killer Wireless-AC 1550 обеспечивает пропускную способность до 1,73 Гбит / с и является идеальным сетевым решением для игр, потоковой передачи и загрузки. Killer 1550 поддерживает расширенные функции 802.11ac Wave 2, включая поддержку каналов на 160 МГц, и позволяет удвоить пропускную способность стандартных адаптеров 2x2 11ac.