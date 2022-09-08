Rivian и Mercedes-Benz будут создавать автомобили совместно

Rivian и Mercedes-Benz объединяются с целью более быстрого создания больших электрических фургонов. Две компании подписали меморандум о взаимопонимании для развития стратегического партнерства и создания совместного производственного предприятия. Они надеются использовать свои общие ресурсы, чтобы снизить затраты и сделать электрические фургоны более доступными при одновременном увеличении производства. Цель состоит в том, чтобы произвести два фургона на общих сборочных линиях. Один из них будет основан на архитектуре Mercedes-Benz Vans VAN.EA. Другой будет сосредоточен на платформе второго поколения Rivian Light Van от Rivian. Обе стороны также рассмотрят «дальнейшие варианты усиления синергии». Компании планируют производить электромобили на новом заводе на существующей площадке Mercedes-Benz в Центральной или Восточной Европе.

«Мы рады сотрудничать с Mercedes‑Benz в этом проекте, — заявил генеральный директор Rivian Р. Дж. Скариндж. — Mercedes-Benz — одна из самых известных и уважаемых автомобильных компаний в мире, и мы верим, что вместе мы действительно замечательные электрические фургоны, которые принесут пользу не только нашим клиентам, но и планете». Обе компании уже работают над электрическими фургонами, и у Rivian есть соглашение построить 100 000 таких фургонов для Amazon. Однако в последние месяцы Rivian пережил некоторые потрясения. Он не производит электромобили достаточно быстро, чтобы удовлетворить спрос. Недавно компания уволила шесть процентов сотрудников, чтобы направить больше ресурсов на производство автомобилей. Компания строит второй завод по производству электромобилей в Грузии, но производство не начнется там до 2024 года.
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