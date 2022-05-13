Rivian отзывает четверть своих электрических пикапов

Согласно уведомлению, поданному в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), Rivian отзывает некоторые из своих электрических пикапов R1T из-за неисправных систем подушек безопасности. Датчики автомобиля на переднем сиденье могут не отключить подушку безопасности, когда ребенок занимает переднее пассажирское сиденье, что требуется по регламенту. Отзыв охватывает 502 грузовика R1T 2022 модельного года, которые были произведены с 21 сентября 2021 года по 12 апреля 2022 года. Это первый отзыв, выпущенный шумной компанией по производству электромобилей. В отчете об отзыве, представленном в NHTSA на этой неделе, Rivian сообщает, что «Система классификации пассажиров (OCS) не может деактивировать подушку безопасности, когда ребенок или детское кресло занимает переднее пассажирское сиденье».

Федеральные стандарты безопасности транспортных средств требуют, чтобы в автомобилях отключалась передняя подушка безопасности, когда ребенок сидит на пассажирском сиденье, чтобы предотвратить травмы. Вчера компания сообщила о своих доходах за первый квартал 2022 года, в которых она сообщила, что отгрузила клиентам 1227 автомобилей, в результате чего общее количество поставок достигло 2148 автомобилей. Если предположить, что все эти поставки являются грузовиками R1T, отзыв охватывает около 23 процентов поставленных автомобилей. Rivian заявляет, что заменит передние пассажирские сиденья для пострадавших грузовиков, доставленных в сервисные центры компании. В настоящее время в США расположено 20 таких сервисных центров.