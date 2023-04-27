Robokos представила две новые газонокосилки с умными функциями

Компания Robokos, российский производитель умных газонокосилок, сегодня официально представил сразу две новые модели устройств, которые относятся ко второму поколению, — RM1400i и RM2500i. Они предоставляют возможность поддерживать порядок на больших территориях, работают через Wi-Fi, интегрированы с системой «Умный дом» и отличаются повышенной безопасностью. Модель RM2500i подходит для газонов площадью до 25 соток, что почти равно одной трети футбольного поля, в то время как RM1400i предназначен для участка 14 соток. Это очень большие территории, поэтому роботы оснащены мощными батареями 5,2 Ач. Также в комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 51 Вт. При этом газонокосилки могут работать в шести режимах — роботы не просто случайно перемещаются по заданной области.

Они могут, например, косить траву спиралью или убирать траву вдоль периметра (по специальному проводу, который не позволяет гаджетам покинуть область). Кроме того, есть возможность дополнительного длительного кошения в отдельной труднодоступной области, если покупателю это необходимо. Также стоит отметить, что модели RM1400i и RM2500i реагируют на изменения погоды — газонокосилка не выходит косить мокрую траву, что защищает её от поломок и значительно увеличивает срок службы. И, конечно, устройства можно подключить к системе умного дома, чтобы управлять сценариями уборки своего участка, например. Это действительно важный момент, особенно если пользователь часто отдыхает на даче и хочет, чтобы газон выглядел максимально привлекательно.
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