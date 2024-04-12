Robokos представила умные роботы-газонокосилки RL2000bi и RL2500bi

Умные технологии медленно и уверенно захватывают все возможные ниши — когда-то все удивлялись роботам-пылесосам, а теперь они стали совершенно нормальным явлением. Возможно, когда-то аналогичная судьба постигнет и роботов-газонокосилок, но пока что умные гаджеты в этом направлении всё ещё являются инженерным чудом — и компания Robokos очень активно работает в этом направлении. Например, представители бренда сообщили, что в этом сезоне на российский рынок выпустят две новые роботизированные модели под названием Robokos RL2000bi и RL2500bi, которые привлекают внимание возможностью построить карту участка. Да, благодаря передовым ультразвуковым датчикам LIDAR данные устройства в автоматическом режиме строят карту местности, которую затем можно увидеть в мобильном приложении.

Эти же датчики система использует для того, чтобы избегать столкновения с различного рода препятствиями (для этой же цели у робота есть специальный активный бампер по всему периметру корпуса). В конечном итоге если робот-газонокосилка прикоснётся к какому-то другому объекту, то автоматика сразу даст команду отъехать в безопасное место. И, что немаловажно, такое устройство поставляется вместе с гаражом для парковки, а ещё модели оборудованы специальной спутниковой противоугонной системой. Далеко не у всех современных автомобилей есть такая система защиты, так что, безусловно, в технологическом плане эти новинки заслуживают уважения и внимания.