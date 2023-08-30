Roborock представила два новых робота-пылесоса и умную швабру

Производитель роботов-пылесосов Roborock сегодня сообщил сразу о трёх новых моделях умных устройств в рамках выставки IFA 2023, мировом технологическом форуме, который проходит на этой неделе в Берлине. Производитель представил модели роботов-пылесосов Q5 Pro и Q8 Max, а также многофункциональный пылесос Dyad Pro Combo для сухой и влажной уборки. Новые роботы-пылесосы с передовым лидаром обладают более чем удвоенной мощностью всасывания по сравнению с предыдущими моделями, новой и более продвинутой системой роликовых щёток DuoRoller, а также дополнительными функциями в приложении. Dyad Pro представляет собой многофункциональный вертикальный пылесос, который может быть преобразован в пылесос-швабру в случае необходимости.

В компании объяснили, что Q5 Pro является улучшенной версией модели Q5 и, наряду с Q8 Max, является первой моделью Roborock вне флагманской линейки S, которая получила новую систему двойных роликовых щёток DuoRoller, представленную компанией ранее в этом году. Эта система добавляет две резиновые щетки, движущиеся в противоположных направлениях для более эффективного поднятия грязи. При этом производитель отмечает, что данное устройство является доступным, хотя при цене в 700 долларов это сложно назвать доступным решением. Крайне интересная новинка, да и пылесос-швабра тоже заслуживает внимания, так как это действительно практичное решение для повседневной жизни. Будем ждать полноценного релиза.
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