Робот-мойщик Liectroux X6

Для своего класса устройств работает Liectroux X6 не слишком громко: уровень шума в 60 дБ не вызывает ощутимого дискомфорта во время работы. При разрядке аккумулятора мойщик подаст тревожный сигнал и продержится на вертикальной поверхности до 20 минут. В комплект входит специальный страховочный трос: не придётся переживать за возможное падение устройства.Производительность модели составляет 2,4 м² в минуту, время автономной работы — 10 минут. При необходимости автоматический мойщик справится с очисткой пола и потолков — квадратная форма позволяет захватить все углы загрязненной поверхности. Стоять «над душой» аппарата не нужно: управлять его работой можно с помощью пульта ДУ.Компактный аппарат весит всего 1,2 килограмма: он подходит для сухой и влажной очистки стекол любой толщины. При активации прибор присасывается к поверхности с помощью вакуумного насоса и приступает к работе. Эффективность уборки салфеткой из микрофибры достигает, по заявлению производителя, 99%. Специальный алгоритм интеллектуальной навигации позволяет чистящей поверхности тщательно «пройтись» по всей площади окна.Стоимость новинки составит 137 долларов.