Робот-пылесос MIJIA Robot Vacuum Mop Pro

Компания Xiaomi выпустила новый робот-пылесос MIJIA Robot Vacuum Mop Pro. Это новейший робот компании для уборки дома, который предлагает незначительные улучшения по сравнению со своим предшественником.

Согласно официальным данным, новейший робот-пылесос является первым продуктом компании, предлагающим сухую уборку. Другими словами, для мытья полов не требуется вода и другие чистящие средства. Судя по дизайну, новый робот-пылесос MIJIA Robot Vacuum Mop Pro имеет форм-фактор с квадратной головкой по сравнению с обычным круглым дизайном, что позволяет устройству правильно очищать углы и края. Под корпусом находится датчик LiDAR, который направляет автоматизированного робота, что позволяет ему предлагать отличное картографирование и планирование уборки. Поскольку робот-пылесос является «самоочищающимся», он поставляется с большим зарядным отсеком, в котором также есть два встроенных контейнера для пыли.
Комментарии и отзывы MIJIA Robot Vacuum Mop Pro
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