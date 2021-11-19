Робот-пылесос Samsung Jet Bot AI +

Samsung запустила свой новый робот-пылесос в Великобритании, Samsung Jet Bot AI + и устройство будет продаваться по цене 1299 фунтов стерлингов. Новый Samsung Jet Bot AI + обладает рядом функций и может сканировать широкую область с помощью 3D-датчика стереотипа и 3D-камеры глубины.

Jet Bot AI + это поистине захватывающий запуск, который отражает постоянную приверженность Samsung к созданию подключенных устройств, обеспечивающих динамическую производительность. Возможность удаленного управления машиной с помощью смартфона и просмотр отчетов об уборке в реальном времени для проверки прогресса и статуса уборки в режиме реального времени с помощью простого прикосновения к приложению Smart Things. Теперь потребители могут убирать свои дома более разумно и эффективно, делая уборку более персонализированной. Jet Bot AI + также является первым в мире роботом-пылесосом, оснащенным решением Intel AI, обеспечивающим его технологию распознавания объектов Jet AI. Интеллектуальное решение позволяет роботу ориентироваться с большей точностью, распознавая не только предметы на полу, но также бытовую технику и мебель. Интеллектуальный процесс принятия решений роботом гарантирует, что пользователи могут чистить устройство в непосредственной близости от таких предметов, как детские игрушки, сохраняя при этом безопасное расстояние до таких хрупких предметов, как фарфоровые вазы. Он также может классифицировать такие предметы, как экскременты домашних животных, стеклянные чашки и электрические кабели, как опасные или способные вызвать вторичное загрязнение, чтобы избежать их.