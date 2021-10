Rockstar представила ремастер оригинальной трилогии GTA

Только что был подтвержден один из важнейших секретов игрового мира: Rockstar Games перевыпускает еще три игры Grand Theft Auto. В комплект входят Grand Theft Auto III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Комплект с достаточно странным названием Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S и ПК в конце этого года. Более того, что самое удивительное, данный комплект также появится на iOS и Android в первой половине 2022 года. Rockstar заявляет, что обновленные игры будут иметь улучшенную графику и «современные улучшения игрового процесса», сохраняя при этом внешний вид оригиналов.

Более подробная информация об изменениях будет раскрыта в ближайшие недели. Хотя все три игры являются классикой, их визуальные эффекты, возможно, не будут слишком хороши в 2021 году. Обновленная графика может заставить их выглядеть немного более приятно, плюс некоторые фанаты оценят возможность играть в них на Switch. Но ожидать какого-то невероятного прорыва всё же не стоит, так как игры изменят исключительно визуально. Кроме того, есть и плохие новости — Rockstar удалит оригинальные версии GTA III, Vice City и San Andreas из цифровых магазинов, начиная со следующей недели. Вы по-прежнему сможете загружать игры, если купили их ранее, но купить комплект будет невозможно. Довольно странное решение, ведь ремастер еще не вышел и забирать у геймеров возможность поиграть в оригинал как-то странно.