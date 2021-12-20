Российский процессор Байкал-С с 48 ядрами на базе Arm

В последние годы государственные учреждения финансировали разработку собственного оборудования, которое будет обеспечивать государственную инфраструктуру. Эта тенденция родилась из желания разрабатывать чипы без каких-либо сторонних разработчиков, чтобы никакое постороннее тело не могло контролировать правительственные процессы. Сегодня российской компании Baikal Electronics удалось загрузить 48-ядерный процессор Baikal-S на базе Arm Instruction Set Architecture (ISA). Процессор под кодовым названием BE-S1000 может работать с 48 ядрами на базовой частоте 2,0 ГГц с максимальным приростом тактовой частоты 2,5 ГГц. Все это достигается при TDP 120 Вт, что делает эту конструкцию очень эффективной.

Что касается некоторых конфигураций серверов, процессор Байкал-С может работать с четырьмя разъемами на серверной плате. Он предлагает самодельный процессор RISC-V для безопасной загрузки и управления, поэтому вся SoC контролируется индивидуальным дизайном.

Компания Baikal Electronics предоставила некоторые контрольные цифры, которые вы можете увидеть на слайдах. Они охватывают SPEC2006 CPU Integer, Coremark, Whetstone, 7Zip и HPLinkpack.

Кроме того, компания утверждает, что Байкал-С соответствует дизайну Intel Xeon Gold 6148 Skylake и процессору AMD EPYC 7351 на базе ядра Zen1. По сравнению с Huawei Kunpeng 920 конструкция Байкал-С обеспечивает 0,86-кратную производительность.

В 2022 году компания планирует выпустить 10 000 SoC BE-S1000 и 30 000 из них в 2023 году.
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