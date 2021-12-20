Российский процессор Байкал-С с 48 ядрами на базе Arm

Что касается некоторых конфигураций серверов, процессор Байкал-С может работать с четырьмя разъемами на серверной плате. Он предлагает самодельный процессор RISC-V для безопасной загрузки и управления, поэтому вся SoC контролируется индивидуальным дизайном.
Компания Baikal Electronics предоставила некоторые контрольные цифры, которые вы можете увидеть на слайдах. Они охватывают SPEC2006 CPU Integer, Coremark, Whetstone, 7Zip и HPLinkpack.
Кроме того, компания утверждает, что Байкал-С соответствует дизайну Intel Xeon Gold 6148 Skylake и процессору AMD EPYC 7351 на базе ядра Zen1. По сравнению с Huawei Kunpeng 920 конструкция Байкал-С обеспечивает 0,86-кратную производительность.
В 2022 году компания планирует выпустить 10 000 SoC BE-S1000 и 30 000 из них в 2023 году.