«Ростелеком» предоставил высокоскоростной интернет для фестиваля киберспорта TNA в Казани

18 и 19 июня в «Татнефть Арене» прошел турнир по популярным компьютерным играм CS:GO и Dota 2 с призовым фондом в 200 тысяч рублей. Для проведения онлайн-трансляции соревнований «Ростелеком» организовал интернет-канал емкостью 1 Гбит/сек. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля киберспорта TNA (Tatneft Arena).

«В столице Татарстана активно развивается киберспорт. Фестиваль TNA собрал более двух тысяч профессиональных спортсменов и любителей компьютерных игр. Зная, что успех геймеров напрямую зависит от скорости и стабильности интернета, мы были рады предоставить организаторам свои оптические каналы связи», − комментирует директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком» Андрей Юдов.Принять участие в соревнованиях смогли все желающие, прошедшие предварительную регистрацию. Чтобы проверить мастерство каждого игрока, организаторы провели турниры в формате «1 на 1».

В фойе «Татнефть Арены» работали площадка виртуальной реальности, тематическая ярмарка, фотозона, и фудкорт. Там же прошел косплей-фестиваль на тему компьютерных игр «G – GENERATION».В октябре 2018 года «Ростелеком» выступит партнером суперфинала серии турниров «Время танков. Битва взводов» в Казани. За чемпионский титул сразятся сильнейшие команды игроков в World of Tanks, победившие на региональных этапах соревнований в Краснодаре, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге и Курске.