Роутер Xiaomi AX6000 получил поддержку Wi-Fi 6E

Компания Xiaomi представила сегодня не только флагманский смартфон Mi 11, но и топовый роутер AX6000. Новинка характеризуется поддержкой стандарта Wi-Fi 6E (802.11ax) c полосой 6 ГГц и 7 дополнительными каналами шириной 160 МГц, 512 МБ оперативной памяти, возможностью одновременного подключения до 248 устройств, поддержкой порта Ethernet (RJ-45) 2,5 Гбит/с, шестью независимыми усилителями сигнала, поддержкой сетей Mesh и 4K QAM. Производитель уже начал принимать предварительные заказы по цене в 90 долларов . Старт розничных продаж намечен на 9 января. Одновременно роутер предыдущего поколения Xiaomi AX3600 подешевел с 90 до 75 долларов.

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