Роутер Xiaomi BE 3600 Wi-Fi 7 появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу роутер Xiaomi BE 3600, который может похвастаться поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7. Новинка характеризуется 4-ядерной платформой от Qualcomm с тактовой частотой 1,1 ГГц, 256 МБ оперативной памяти, одним портом WAN с пропускной способностью 2,5 Гб/с и тремя LAN со скоростью передачи данных 1 Гб/с, возможностью одновременного подключения до 128 устройств, суммарной пропускной способностью 3570 Мб/с, поддержкой полосы частот 160 Гц и технологией OFDMA для разделения одного канала на нескольких пользователей, что может повысить скорость обмена данными. Цена Xiaomi BE 3600 Wi-Fi 7 в Китае составляет 34 доллара.

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