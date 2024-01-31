Роутер Xiaomi BE 3600 Wi-Fi 7 появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу роутер Xiaomi BE 3600, который может похвастаться поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7. Новинка характеризуется 4-ядерной платформой от Qualcomm с тактовой частотой 1,1 ГГц, 256 МБ оперативной памяти, одним портом WAN с пропускной способностью 2,5 Гб/с и тремя LAN со скоростью передачи данных 1 Гб/с, возможностью одновременного подключения до 128 устройств, суммарной пропускной способностью 3570 Мб/с, поддержкой полосы частот 160 Гц и технологией OFDMA для разделения одного канала на нескольких пользователей, что может повысить скорость обмена данными. Цена Xiaomi BE 3600 Wi-Fi 7 в Китае составляет 34 доллара.