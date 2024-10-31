Роутер Xiaomi BE3600 Pro с Wi-Fi 7 оценен в 50 долларов

Помимо новых смартфонов, планшетов и носимых гаджетов компания Xiaomi представила на минувшей презентации сетевой маршрутизатор BE3600 Pro. Его главной особенностью стала поддержка беспроводной связи Wi-Fi 7. Новинка характеризуется максимальной пропускной способностью 3570 Мб/с во всех частотных диапазонах, поддержкой 2-диапазонной агрегации MLO и технологии OFDMA, возможностью работы в составе бесшовной Mesh-сети, площадью покрытием 160 квадратных метров при подключении двух роутеров, поддержкой систем умного дома, голосовым помощников XiaoA и адаптером NFC для быстрого подключения устройств без ввода пароля. Цена маршрутизатора на дебютном китайском рынке составит эквивалент 50 долларов.