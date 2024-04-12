Роутер Xiaomi BE3600 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам роутера BE3600, который оценен в 32 доллара. Впрочем, данная цена актуальна для первых покупателей, а позже новинка подорожает до 37 долларов. Роутер характеризуется четырьмя портами со скоростью 1 Гбит/с, максимальной скоростью передачи данных в беспроводной сети 3579 Мбит/с, поддержкой канала шириной 160 МГц, платформой Qualcomm на четырех ядрах с тактовой частотой 1,1 ГГц, 256 МБ флеш-памяти, возможностью подключения до 128 устройств и четырьмя независимыми усилителями сигнала.

Роутер Xiaomi BE3600 появился в продаже …
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам роутера BE3600, который оценен в 32 доллара. Впрочем, данна…
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