Роутер Xiaomi BE3600 появился в продаже …

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам роутера BE3600, который оценен в 32 доллара. Впрочем, данная цена актуальна для первых покупателей, а позже новинка подорожает до 37 долларов.
Роутер характеризуется четырьмя портами со скоростью 1 Гбит/с, максимальной скоростью передачи данных в беспроводной сети 3579 Мбит/с, поддержкой канала шириной 160 МГц, платформой Qualcomm на четырех ядрах с тактовой частотой 1,1 ГГц, 256 МБ флеш-памяти, возможностью подключения до 128 устройств и четырьмя независимыми усилителями сигнала.