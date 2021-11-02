Роутер ZTE AX5400 Pro с 12-ядерным чипом

ZTE выпустила роутер AX5400 Pro, оснащенный 12-ядерным основным чипом собственной разработки. Маршрутизатор имеет полностью черный внешний вид с дизайном космического корабля, все 6 независимых антенн могут быть сложены на 180 градусов.

ZTE AX5400 Pro оснащен 2500M пользовательский сетевой порт , который может поддерживать широкополосную сеть 2500M. Маршрутизатор также поддерживает полосу пропускания WiFi6 160 МГц.

Что касается рассеивания тепла, AX5400 Pro использует двухслойный полностью закрывающий радиатор из алюминиево-кремниевого и алюминиево-магниевого сплавов. Это сочетается с высокоэффективным графеновым покрытием для рассеивания тепла. Маршрутизатор ориентирован на игры, как и следует из его дизайна, и поэтому имеет эксклюзивные игровые ускорители NetEase UU и Tencent, чтобы максимально уменьшить задержку во время онлайн-игр.