С Xbox теперь можно стримить прямо на Discord

Компания Microsoft активно улучшает интеграцию своей игровой платформы Xbox с Discord с помощью новой функции стриминга геймплея. Это значит, что владельцы Xbox в ближайшее время смогут транслировать свою игру на сервера Discord, что позволит друзьям пользователей наблюдать за их игровым процессом, а также давать советы по преодолению сложностей и так далее. Новая функция уже появилась у пользователей программы Xbox Insiders в тестовых версиях Alpha Skip-Ahead и Alpha, и вскоре функция должна появиться у всех владельцев консоли Xbox. Как и существующая интеграция Discord на Xbox, эта функция также встроена в раздел Parties & Chats в панели управления — как только вы подключены к серверу Discord, появится новая опция транслировать вашу игру с настройками для формирования качественного потока в режиме реального времени.

К сожалению, это односторонний поток, поэтому вы всё ещё не сможете просматривать стримы ваших друзей, которые транслируют что-либо на Discord. Впрочем, это всё равно значительный апгрейд, потому что впервые Microsoft представила базовую версию Discord на Xbox в сентябре, а затем улучшила её в ноябре, позволив пользователям Xbox напрямую подключаться к голосовым каналам Discord без использования телефона. Теперь вот компания реализовала возможность с комфортом смотреть различного рода развлекательный контент прямо с консоли, что тоже достаточно приятный бонус, особенно если вы часто стримите на небольшую аудиторию пользователей.
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