С пикселями было лучше: разработчики Mortal Kombat 11 изуродовали добивание Кабала

NetherRealm выпустила обновление для Mortal Kombat 11 и убрала цензуру с лица Кабала во время Brutality. И лучше бы они этого не делали.

В 1995 году в Mortal Kombat 3 в одном из Fatality Кабала он снимал маску и кричал на своего врага. То, что находилось под маской, было настолько шокирующим, что Кабал пугал до смерти противника.

В Mortal Kombat 11 добивание вернули, но сначала лицо скрывали пиксели. Фанаты восприняли это как шутку от разработчиков — лицо Кабала настолько пугающе, что это слишком даже для Mortal Kombat.

В крайнем обновлении кроме исправления некоторых багов и добавления полезных изменений, студия убрала цензуру с лица персонажа. Герой во время Brutality даже не снимает свою маску, но при этом волосы встают дыбом, а глаза вылазят из орбит. И всё бы ничего, но даже со скином без маски это выглядит довольно странно.